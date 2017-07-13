Trakya, sağlık turizminde emin adımlarla ilerliyor

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Mayıs ayı içerisinde düzenlenen “Trakya Sağlık Turizmi Çalıştayı” sonrasında bölgedeki sağlık sektörü paydaşlarına yönelik “Sağlık Turizmi” konulu bir eğitim verildi. İki gün süreyle İhracatı Geliştirme Merkezi tarafından verilen eğitime kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı. Sağlık turizminin gelişimi, analiz ve strateji belirleme, hedeflenen pazarlarda müşteri bulma, sağlık turizmine yönelik devlet destekleri ve teşvikleri gibi konuların ele alındığı eğitim yoğun katılım ve ilgiyle izlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonuyla düzenlenen eğitimle ilgili açıklama yapan Genel Sekreter Mahmut Şahin, “Ajansımız 2017 yılı başından itibaren sağlık turizmi çalışmalarını gündemine almış durumda. Bölgemize önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız sağlık turizmi sektöründe var olmak, güçlü olmak istiyoruz. Bölgemizin konumu, hastanelerimizin donanımı oldukça iyi, hekimlerimizin her biri kendi alanlarında çok başarılı. Avantajlı ve dezavantajlı olduğumuz konular var. Dezavantajlarımızı da paydaşlarımızla birlikte hareket ettiğimizde kolaylıkla fırsata çevirebiliriz. Bilindiği üzere sağlık turizmi çalışmaları kapsamında bir fuara katıldık, ardından Trakya Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenledik. Çalıştayda bir dizi kararlar almıştık. Bu kapsamda sağlık turizmi konusunda bizleri geliştirecek eğitimlerin de faydalı olacağı vurgulanmıştı, bu konuda bir eğitim organize etmeye karar verdik. İki gün süreyle Ajansımızın organizasyonuyla İhracatı Geliştirme Merkezi tarafından verilen “Sağlık Turizmi Eğitimi”ne katılan tüm yetkililerin en iyi şekilde bu eğitimden yararlanacağını umuyorum. Bölgemize ve sektörde çalışan personele de yararlı olacağını düşündüğümüz bu tür eğitimlere devam edeceğiz. Bölgemizin sağlık sektöründe emin adımlarla ilerlemesini istiyoruz” dedi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağil sağlık müdürlüğü yetkilileri ve üç ilde faaliyet gösteren özel hastane temsilcilerinin katıldığı eğitim oldukça verimli geçti. Sağlık turizmi, pazarlama ve başarı hikayelerinin de anlatıldığı eğitimi değerlendiren katılımcılar, eğitimin çok yararlı olduğunu ifade ettiler ve organizasyon dolayısıyla Trakya Kalkınma Ajansı’na teşekkürlerini ilettiler.