Traktörüyle uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Rasim Aydın (83) isimli vatandaş, dün öğleden sonra traktörüyle kekik toplamak için Hamidiye köyündeki evinden ayrıldı. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen eve gelmeyen Rasim Aydın’ın ailesi durumdan şüphelenerek kendisini aramaya başladı. Aramalar sonuç vermeyince olay gece İlçe Jandarma Komutanlığına haber verildi. Köylüler ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattıkları arazi arama tarama çalışmaları sonrasında Rasim Aydın, jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından gece saat 03.30’da Göktopraklık mevkiinde dere yatağına traktörü ile yuvarlanmış şekilde bulundu. Bunun üzerine jandarma ve köylü vatandaşlar yaralı Rasim Aydın’ı yuvarlandığı dere yatağından sedye ile çıkartarak kamyonet vasıtasıyla ambulansın gelebileceği yere kadar getirdiler. Burada 112 acil sağlık ambulansına alınan Aydın, Bozüyük Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.