Traktörle uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yalnızcabağ Mahallesi’nde meydana geldi. Faruk Yıldırım (29), 33 U 5440 plakalı traktörle zeytin tarlasında çift sürerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörle birlikte uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen Yıldırım, kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.