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Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Elazığ’da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:39
Traktör uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Kaza, Kovancılar ilçesi Yenidam köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenidam Köyü Muhtarı Mustafa Demirtaş idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada Muhtar Demirtaş yaralandı.

Demirtaş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:39
  1. Elazığ
  2. Mustafa Demir
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