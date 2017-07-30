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Traktör takla attı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 11:11
Traktör takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi’nde Batuhan Boyundemir (18) idaresindeki 46 P 1145 traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan ismi alınamayan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen traktör ise iş makineleri aracılığıyla yoldan kaldırıldı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 11:11
  1. Kahramanmaraş
  2. Necip Fazıl
  3. Pazarcık
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