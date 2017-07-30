Traktör takla attı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesi’nde Batuhan Boyundemir (18) idaresindeki 46 P 1145 traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte yanında bulunan ismi alınamayan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen traktör ise iş makineleri aracılığıyla yoldan kaldırıldı.