Traktör sürücüsünü zeytin ağacı kurtardı
Bursa’nın İznik ilçesinde ilçesinde traktör sürücüsünü ölümden zeytin ağacı kurtardı.19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:03
Kaza, Abdulvahap tepesi Nalkıran mevkiinde meydana geldi. 16 H 5002 plakalı traktörün sürücüsü Adem Poyraz (52), Dalkıran mevkiinde tarlasını sulamak isterken, kullandığı traktörü 50 metrelikşarampole kaçırdı. Poyraz’ı n kullandığı traktör şans eseri zeytin ağacına takılarak durdu. Adem Poyraz hafif yaralanırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.