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Traktör satışları patladı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde geçen yılın aynı dönemine göre traktör satışlarında iki misli artış olduğu bildirildi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:27
Traktör satışları patladı

Özel bir şirkete ait traktörlerin satış temsilciliğini yapan Ali Okumuş konuyla ilgili bilgiler verdi.

Yağışların iyi gitmesinin rekolteyi arttırdığını bu durumun da çiftçinin gelirini arttırdığını belirtti. Kütahya’da 600Altıntaş’ta 20 traktör satışı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Yağışların yüzde 50 arttığını belirten okumuş, "Yağışlar ve verim yönünden çiftçilerimiz için güzel bir yıl oluyor. Bu da traktör talebini arttırdı. Bayi temsilcisi Okumuşay sonu itibari ile iç pazar satışları yüzde 50 büyüdü. Kütahya genelinde ciromuzu yarı yarıya arttırdık.böylelikle bu rakamlar bize ciro rekoru getirdi.

Okumuş, Türk çiftçisi artık tarımda kullandığı traktöre ve diğer tarım aletlerinin teknolojik olanlarına yatırım yapıyor. 10 yıl önce çift çeker traktör satış oranı yüzde 29 iken şu anda yüzde 60’a çıktı. Satılan her 100 traktörün 60’ı çift çeker. Bu çok önemli. Çift çeker demek tarlayı iyi tutan demek, iyi çekiş demek, daha az yakıt tüketimi demek. O yüzden çift çeker olması çok önemli. Sadece yüksek beygir gücü değil, sadece çift çeker değil, lastik oranlarından tutun, kabinli traktöre kadar, yükleyici traktörlere kadar, çiftçimiz artık verimlilik için yatırım yapıyor. Üretici, teknolojinin modern üretim, teknikleriyle değiştiğini gördü. Bunda tabii ki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tarım Bakanlığı’nın teşvik destekleme politikaları, bankaların kredi destekleri de çok etkili oluyor." ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:27
  1. Kütahya
  2. Altıntaş
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