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Traktör nehrin ortasında kalırsa

Nehrin ortasında kalan traktörün kurtarılışı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:18
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 23:18
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    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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