Trakonya balığı bir kişiyi çarptı

Akçakoca’ya misafir olarak gelen Ç. B. olta ile avlanmak için geldiği Balıkçı barınağının kuzey mendireğinde oltasını denize attı. Yaklaşık 10 cm boyunda bir balığın yakalandığını gören şahıs oltasını çekerek balığı çıplak eliyle tuttu. Ancak bir süre sonra elinin kızarmasıyla balığın ne tür olduğunu anlamak için diğer olta avcılarına sordu. Balığın Trakonya balığı olduğu balığın üstündeki pulunda zehir olduğu ve insanı çarpar derecede rahatsız ettiğini ifade ettiler. Ç. B. balığı bez ile tutarak tekrar denize attı.

Trakonya Balığı Sokması Belirtileri

Trakonya balığı denizlerimizde sık rastlanan zehirli balıklardan yalnızca bir tanesidir. Diğer balıklara oranla zehir oranı açısından oldukça kuvvetlidir. Öldükten sonra dahi zehir saçmaya devam etmektedir. Boyları genelde 18 cm olan balığın kumlu, çamurlu alanlarda kendisini zemine gömerek yaşadığı da bilinmektedir. Dünyadaki en büyük Trakonya Balığı Türkiye’dedir. Trakonya balığına temas ettikten sonra aktif zehir içeren dikenleri çıkmak gerekmektedir. Zehirli dikenlerin batması durumda yaralanan bölge şiddetli bir Ağrı ile kızarmakta ve şişmektedir. Hemen ardından bulantı, kusma gibi belirtiler görülmektedir. Bazı durumlarda kalbin durmasına bile rastlanmaktadır.

