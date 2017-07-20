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Trafikteki yeni uygulama ölümlü kazaları azalttı

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren otoyollarda uygulamaya giren "Ortalama hız sistemi" ile; 1-19 Temmuz 2017 tarihleri arasındaki ölümlü trafik kazası sayısı, önceki yıla yüzde 53.3 azalırken toplamdaki trafik kazası ise yüzde 29.7 düşüş yaşandı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 20:53
Trafikteki yeni uygulama ölümlü kazaları azalttı

Temmuz ayının ilk gününden itibaren uygulamaya geçen Elektronik Denetim Sistemleri sayesinde 1-19 Temmuz tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre ölümlü trafik kazalarında azalma görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu sistemle; sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanmıştır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Ülkemizde son 5 yılda meydana gelen yaralamalı ve ölümlü 18 bin 479 trafik kazalarında; bin 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 36 bin 507 vatandaşımızyaralanmıştır. Sadece 2016 yılında ise 246 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 

Meydana gelen trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek adına otoyollarda ortalama hız koridoru şeklinde Elektronik Denetim Sistemleri kurulmuş, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir.

Bu sistemle; sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanmıştır.

Uygulamanın başladığı 2017 yılı ile 2016 yılının 01-19 Temmuz tarihleri arasındaki gerçekleşen trafik kazaları karşılaştırıldığında;

- Ölümlü trafik kaza sayısında %53,3, ölü sayısında %63,6,
- Yaralanmalı trafik kaza sayısında %28,3, yaralı sayısında  %46,2, 
- Meydana gelen toplam trafik kaza sayısında ise%29,7 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.

Sisteme uyum sağlayarak trafik güvenliği konusunda duyarlılığını gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.  
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 20:53
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