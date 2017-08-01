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Trafikte rüşvete adli kontrol

İstanbul’da önceki hafta düzenlenen trafikte rüşvet operasyonun da gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilen 79’u trafik polisi 135 şüpheli mahkemece verilen adli kontrol kararuyla serbest kaldı.

01 Ağustos 2017 Salı 22:23
Trafikte rüşvete adli kontrol

Soruşturma savcısı tarafından itiraz edilen mahkeme kararı doğrultusunda hakkında savcılıkça tutuklama talep edilen 93 şüpheli ile adli kontrol hükmü talep edilen 42 şüpheli arasında  rüşvet alan trafik polisi ve zabıtalarla rüşver verdiği tespit edilen  şirket sahibi işadamı ve şirket çalışanı formenlerde bulunuyor.  

Trafikte uzun zamandan beri kural ve ihlal tanımaz sürüşleriyle  ile İstanbul trafiğinde adeta terör estiren ve ağır tonaj ihlalinden yasak saat ile yasak güzergah ve aşırı hız ihlallerine kadar ihlal etmedikleri  kural bırakmayan hafriyat kamyonları ve beton mikserleri şirketlerine yönelik olarak 24 Temmuz  Pazertesi günü başlatılan operasyonlarda rüşvet aldıkları ileri sürülen İl Trafik Denetleme Şube ile  İlçe Trafik Büro Amirliklerinde görevli 82 trafik polisi 2 zabıtayla onlara rüşvet verdikleri iddia edilen 88 şirket sahibi ve çalışanına gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriryiet Savcılığı’nca düzenlenen soruşturma ve gözaltı talebi doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri bir hafta süreyle yaptıkları opearsyonşlarda 148 şüpheliyi yakalayarak gözaltına almıştı.

3 yıllık bir çalışma sonrasında teknik ve fiziki takiplerle desteklenen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 148 şüpheliden kamyon şoferlerinden oluşan 13 kişlik grup savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 135 rüşvet şüpheli dün akşam saatlerinde mahkemeye sevke dildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadeleri alınan aralarında rüşvet alıp rüşvet veren polis ve şirket sahiplerinden 135 şüpheliden 42 si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilirken 72’si polis 21’i şirket sahibi ve çalışanı 93 şüpheliye ise  aynı savcılık tarafından tutuklama talep edildi.

Mahkemeye sevk edilen  135 rüvetr şüphelisinin sabaha kadar devam eden yargılanmaları sonrasında gün içeirisnde karar açıklaayan mahkeme heyeti 42’sine adli kontrol kararı diğerlerine ise tutuklama talep edilen 135 şüphelinin tamamına adli kontrol kararı verip serbest bıraktı.  Soruşturmayı yürüten savcılığın itiraz ettiği mahkeme kararının sonucu bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 22:23
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