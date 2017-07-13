Trafikte kaç kadın sürücü var?

2007 yılında 3 milyon 67 bin 496 olan kadınsürücü sayısı 2016 yılı sonu itibariyle 6 milyon 796 bin 461’i buldu. Toplam sürücü sayısı 28 milyon 223 bin 393’e ulaşırken, kadın sürücüler bu sayının yüzde 24.1’ini teşkil ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, son 10 yılda ülke genelinde kadın sürücü sayısında önemli artış oldu. 2007’de toplam sürücü sayısının yalnızca yüzde 16.7’si kadınlardan oluşurken, bu oran geçen sene sonu itibariyle yüzde 24.1’e yükseldi. 10 yıl önce sadece 3 milyon 67 bin 496 olan kadın sürücü sayısı 2017 başında 6 milyon 796 bin 461’e yükseldi. Yılın ilk 6 aylık bölümünde verilen sürücü belgeleriyle birlikte bu rakamın 7 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Ülke genelinde erkek sürücü sayısı ise 21 milyon 426 bin 932 olarak açıklandı.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de en az sürücü 18 bin 791’le Ardahan’da bulunuyor. Bayburt’ta 21 bin 868, Tunceli’de 22 bin 940, Bursa’da 1 milyon 9 bin 895, İzmir’de 1 milyon 653 bin 5, İstanbul’da ise 5 milyon 893 bin 630 sürücü bulunuyor. Ülke genelinde 2007 yılında 18 milyon 422 bin 958 olan sürücü sayısında 10 yılda 10 milyondan fazla artış sağlandı. 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki toplam sürücü sayısı 28 milyon 223 bin 393’e yükseldi.

ARAÇ SAYISI 21 MİLYONU GEÇTİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2016 yıl sonu itibariyle toplam ehliyet sayısının ise 45 milyon 765 bin 712 olduğunu bildirdi. Başkanlık, "Bir kişi birden fazla sürücü belge sınıfı bulunabildiğinden, sürücü belge sınıf sayısı toplamı sürücü sayısından fazla görülmektedir" bilgi notunu da kamuoyu ile paylaştı. Resmi kayıtlara göre 2007’de 6 milyon 472 bin 156 olan ülke genelindeki otomobil sayısı 2016 sonunda 11 milyon 317 bin 998’e yükseldi. Toplam tescilli araç sayısı ise 21 milyon 90 bin 424 olarak açıklandı. Son 10 yılda en çok artış otomobil ve kamyonet sayısında yaşandı. 2007’de 1 milyon 890 bin 459 olan kamyonet sayısı 10 yılın sonunda 3 milyon 442 bin 483’e yükseldi.