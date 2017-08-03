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Trafikte can alan ‘kara noktalar’

İstanbul yollarında sürücüler 7 ayda 24 bin trafik kazası geçirdi. 93 kişinin hayatını kaybettiği bu çarpıcı tabloyla ilgili çalışma yapan İstanbul polisi en fazla kazanın olduğu 31 ‘kara nokta’ tespit etti. Bunlar arasında en tehlikeli olanları ise E-5 karayolunun Harem-Tuzla ve Haramidere-Edirnekapı arasındaki güzergah.

03 Ağustos 2017 Perşembe 07:23
Trafikte can alan ‘kara noktalar’

Hergün milyonlarca aracın sokağa çıktığı İstanbul’da 2017’de 1 Ocak-24 Temmuz tarihleri arasında 24 bin trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 99 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye’de en fazla aracın bulunduğu mega kentte yaşanan trafik yoğunluğu ve kazalar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Özellikle vatandaşların işe gidiş ve dönüş zamanı olan 07.00-10.00 ile 17.00-20.00 saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu, sürücülerin kabusu. Sürücülerin bir an önce gitmek istedikleri yere ulaşmak için kural ihlali yapmaları ise kazaların başlıca nedeni. İstanbul’da polis sorumluluk bölgesinde 1 Ocak-24 Temmuz tarihlerinde 15 bin 994’ü hasarlı, 7 bin 913’ü yaralanmalı ve 93’ü ölümlü olmak üzere 24 bin trafik kazası meydana geldi.

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99 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 283 kişi yaralandı. Bunun üzerine İstanbul Emniyeti, yaşanan trafik kazalarını azaltmak ve kazaların yoğun olduğu bölgelerde önlem almak için ‘kara nokta’ çalışması yaptı. Kazaların en fazla olduğu noktalar belirlendi. Buna göre, 5 ayda kazalarının en yoğun olduğu yerlerin başında 199 ile E-5 karayolunun Harem-Tuzla arası bulunuyor. İkinci sırada 188 kaza ile Haramidere-Edirnekapı, üçüncü sırada 126 kaza ile TEM otoyolunun güney yolu yer aldı.

Bu ara yetkililer, denetim ve kazaların en fazla yaşandığı noktaları belirlese de asıl çözümün sürücülerin elinde olduğunu da söylüyor. Yetkililer, sürücülere kurallara uymaları, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları, emniyet kemerini  takmalarını önerdi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 07:23
  1. İstanbul
  2. İstanbul Emniyeti
  3. Haramidere
  4. Edirnekapı
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