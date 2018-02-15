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Trafikte ‘aileyiz’ diyecek

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), "Biz Trafikte de Aileyiz" sloganından yola çıkarak projelendirdiği reklam filmiyle trafikte yeni bir algı oluşturmak için harekete geçti.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:32
Trafikte ‘aileyiz’ diyecek

MOTED, yeni projesiyle karayolu trafiğini oluşturan tüm bireylere "aile" teması üzerinden sesleniyor. MOTED, yeni reklam filmi aracılığıyla hem sürücülerin trafikte emniyet ve huzur içinde yol alabilmeleri hem de yayaların potansiyel risklerden uzak koşullarda güvenle hareket edebilmeleri için toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:32
  1. MOTED
  2. Biz Trafikte de Aileyiz

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