Trafikte ‘aileyiz’ diyecek

MOTED, yeni projesiyle karayolu trafiğini oluşturan tüm bireylere "aile" teması üzerinden sesleniyor. MOTED, yeni reklam filmi aracılığıyla hem sürücülerin trafikte emniyet ve huzur içinde yol alabilmeleri hem de yayaların potansiyel risklerden uzak koşullarda güvenle hareket edebilmeleri için toplumsal bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.