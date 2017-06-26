Trafik polislerinden sürücülere sürpriz

Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik polisleri tarafından Altınşehir Mahallesinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada araç sürücülerine polis ekipleri tarafından kolonya ve şeker ikramında bulunulurken araçta bulunan çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi. Şeker ikramında bulunan polis ekipleri aynı zamanda araç sürücülerine trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan uzak durmaları gibi konular hakkında bilgiler verdi.