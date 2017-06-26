Trafik polislerinden sürücülere sürpriz
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince araç kullanan sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulunuldu.26 Haziran 2017 Pazartesi 15:12
Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik polisleri tarafından Altınşehir Mahallesinde uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada araç sürücülerine polis ekipleri tarafından kolonya ve şeker ikramında bulunulurken araçta bulunan çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi. Şeker ikramında bulunan polis ekipleri aynı zamanda araç sürücülerine trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan uzak durmaları gibi konular hakkında bilgiler verdi.