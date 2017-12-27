Trafik magandalığında son nokta

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafikte ilerleyen bir araç görenleri şaşkına çevirdi.
27 Aralık 2017 Çarşamba 12:59
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:59
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