Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trafik kazasında ölen babasının elini öptü ve ...

Adana’da bir otomobil, karşıdan karşıya geçen yaşlı adama çarpıp ölmesine neden oldu. Babasının kazada öldüğünü gören kızı ise babasının elini öpüp helallik istedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 11:10
Trafik kazasında ölen babasının elini öptü ve ...

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 23:00 sıralarında Çukurova İlçesi’ne bağlı Belediye Evleri Mh., Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemil İba (62) isimli şahıs evine gitmek için kızının evinden ayrılıp yola çıktı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken ise sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LH 5183 plakalı otomobil hızla İba’ya çarptı. Çarpan araç ise çarpmanın etkisiyle orta refüje çıktı.

Çevredeki vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ambulans ekipleri geldiğinde ise İba’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın çocukları olay yerine geldiğinde ise babalarının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirip gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada Cemil İba’nın kızı, babasının elini öpüp helallik isterken oğlu ise kendisini yola atıp baygınlık geçirdi.

Bir görgü tanığı ise, “Araç çok hızlı geliyordu. Bizler fren sesini duyduk” diye konuştu. Cemil İba’nın cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 11:10
  1. trafik
  2. kazasında
  3. ölen
  4. babasının
  5. elini
  6. öpüp
  7. helallik
  8. istedi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O Avrupa ülkesi Soros için harekete geçti!
    1. O Avrupa ülkesi Soros için harekete..
    2. Toprak için toprağa düştüler! 1'i..
    3. ABD bunu konuşuyor! Rezil oldu...
    4. Trump'a özel Nokia 3310
    5. Yorgunluğunuzun sebebi yediğiniz..
    6. Gelin ve damat düğün salonu yerine..
    7. Öldüğünüzde sosyal medya..
    8. Zeytin atıklarından mangal kömürü..
    9. Hükümetten müjde! İndirim geliyor
    10. Birden yüzünde çıkmaya başladılar!
    11. Bu örümceğin 8 gözü var!
    12. Trafik kazasında ölen babasının elini..
    13. Bu küçük önerilerle günde 100 kalori..
    14. Yeni modeller çarpışma testine sokuldu!
    15. TESK, zorunlu trafik sigortasında..
    16. Susuzluk hasta ediyor!
    17. Bataryasız telefon üretildi!
    18. Katliamın kurbanları Suriye'de toprağa..
    19. Kendini patlatmadan saniyeler önce..
    20. ABD'den açıklama geldi... Suriye'de..
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Erdoğan çağrı yapmıştı! 400 bin kişiyle harekete geçiyor
    Kılıçdaroğlu geri adım attı!
    Kılıçdaroğlu geri adım attı!
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    Almanya şok etti! Teröristbaşına vize engeli...
    ABD'den tehlikeli adım! Kim Jong ne yapacak?
    ABD'den tehlikeli adım! Kim Jong ne yapacak?