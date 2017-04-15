Trafik kazalarında yollar kan gölüne döndü

Acelecilik, sabırsızlık, aşırı hız ve dikkatsizlik gibi etkenler yüzünden 2017 yılının ilk 3 ayında, yollar yine kan gölüne döndü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ocak-Mart dönemindeki kaza bilançosuna ilişkin resmi verileri kamuoyu ile paylaştı. Yılın üç aylık bölümünde ise ülke genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 88 bin 335 kaza meydana geldi. 587 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 54 bin 998 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yurt genelinde yılın ilk 3 ayındaki kazalardan 35 bin 285’ine sürücü, 3 bin 628’ine yolcu ve 271’ine ise yol kusuru sebep oldu. Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmayan 15 bin 91 sürücü kazaya davetiye çıkardı. Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretine uymayan905 sürücü ile alkollü olarak direksiyon başına geçen 698 sürücü de yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına karıştı. Üç aylık dönemde aşırı hız yapan 399 sürücü de kazaya karıştı. Bin 88 kazaya bisiklet, 9 kazaya at arabası, 82 kazaya ambulans, 22 kazaya da tren karıştı. Kural ihlali yapan 2 milyon 111 bin 519 sürücü ve yolcuya 547 milyon 715 bin 668 lira ceza yazıldı. Yapılan trafik kontrollerinde alkollü olarak araç kullandıkları tespit edilen 26 bin 155 sürücü hakkında da yasal işlem yapıldı.

Verilerde sadece kaza yerinde hayatını kaybedenlerin esas alındığını hatırlatan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Avukat Hitay Güner, "Hastanelerde ve taburcu işlemlerinin ardından evlerde gerçekleşen ölümlerle birlikte ilk üç ayda kazalardaki can kaybı bin 200 kişiye yaklaşıyor" dedi.