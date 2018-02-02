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Trafik cezası yedi, aydınlatma direğine çıktı

Samsun’da ehliyetindeki 100 ceza puanı dolduğu için ehliyetine el koyulmasından korkan TIR sürücüsü, metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine çıktı.

02 Şubat 2018 Cuma 17:16
Trafik cezası yedi, aydınlatma direğine çıktı

İHA-Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahellesi’nde saat 12.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri Hakan S.’ye ters yöndeTIR kullandığından dolayı ceza kesmek istedi. İddiaya göre ehliyetindeki 100 ceza puanı dolan TIR sürücüsü Hakan S. (32), ehliyetine el koyulmasından korktuğu için polisten kaçarak İlkadım Altetizm Stadyumu’ndaki metrelerce yükseklikteki aydınlatma direğine tırmandı. Kendisine haksızlık yapıldığını savunan Hakan S., dakikalarca aşağıya inmeyerek kendisine kesilen cezaya tepki gösterdi.

Yaklaşık 20 dakika süren çabalar sonucu ikna edilen Hakan S., direkten inerek polislerin yanına gitti. Trafik polisleri, ters yönde araba kullanan Hakan S.’ye ters yolda araç kullanmaktan 108 TL para cezası kesti. Para cezasının yanı sıra görev başındaki memura ehliyet ve ruhsat vermeme suçundan da işlem yapılan Hakan S.’ye intihar girişiminde bulunduğu için de işlem yapıldı. Aldığı cezalarla birlikte ehliyetindeki ceza puanı limiti 100’ü aşan Hakan S.’nin ehliyetine el koyuldu. Hakan S., yere indikten sonra gösterdiği tepkide haklı olduğunu iddia etti. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen sürücü, ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:16
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