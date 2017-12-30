Trafik cezalarına zam

En düşük ceza 85 lira ile ‘taşıma sınırı üstünde yolcu alan’ sürücülere, en yüksek ceza ise 17 bin 65 lira ile ‘geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere kesilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası bin 2 liraya yükselecek. Ehliyetsiz araç kullanana 2 bin 18 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 108 lira para cezası kesilecek. Sahte plakanın cezası ise 5 bin 942 lira olacak.