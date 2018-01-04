Trafiği artık onlar yönetecek!

Robotlar istesek de istemesek de yavaş yavaş hayatımıza giriyor ve bazı görevleri yerine getiriyor ve getirmeye de devam edecek.

HİNTLİ BİLİM ADAMLARI TASARLADI

Gelecekte de birçok görevi başarıyla tamamlayacağı düşünülen robotlar için bir adım da Hindistanlı bilim adamları tarafından atıldı.





ROBOTLAR BİRÇOK ALANDA KULLANILACAK

Robot polis tasarlayan Hintli bilim adamları bu robotları, trafiği yönetmek, güvenliği sağlamak ve hukuki yaptırımları uygulamak için kullanmayı planlıyor.

YETKİLİLER RAPOR TUTACAK

Yetkililer, önümüzdeki aylarda bu robotların deneneceğini ve gündelik yaşama uyum sağlayıp sağlayamadıklarını kontrol edecek.