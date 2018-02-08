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Trabzon'un güzelliğini havadan seyredin

Trabzon'un en gözde mekanları arasında yer alan Boztepe, birçok ziyaretçinin akınına uğramaktadır.

08 Şubat 2018 Perşembe 19:40
Trabzon'un güzelliğini havadan seyredin

Boztepe, Trabzon şehrinin üzerinde inşa edilen turistik bir yerdir. Burada yaşayan yöre halkı ve gelen turistlerin vazgeçilmez zevki, manzara eşliğinde semaverde çay içmektir. Boztepe’de şehri kuş bakışı manzara ile izleyebilir, Trabzon’un hava alanından çarşı başına kadar uzanan yerleri gözlemleyebilirsiniz.

 

Özellikle Trabzon’un en işlek meydanını buradan çok net görebilir, bakıldığında şehir içindeki trafiği ve insanları temiz hava eşliğinde izleyebilirsiniz. Giderek gelişen Boztepe, büyük bir semt olma yolunda hızla ilerlemektedir. Tamamen turistlere yönelik, rahatça kalma imkanı bulacağınız bu yerde, apart şeklinde hizmet veren konaklama yerleri ve aylık, günlük kiralayabileceğiniz evler bulunmaktadır.

TRABZON BOZTEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Boztepe Trabzon’un merkezinde yer aldığı için burada şehir içi ulaşım otobüsler ve taksiler aracılığı ile yapılmaktadır. İlçe ve köylere ise minibüsler aracılığı ile ulaşım sağlanmaktadır. Boztepe Piknik Alanı’na ulaşım genellikle otobüs hatları üzerinden sağlanmaktadır.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 19:40
  1. Trabzon
  2. Boztepe

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