'Trabzon’u dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz'

Alanda bulunan işyerlerini ziyaret ederek hemşehrileri ile görüşen Gümrükçüoğlu, şehirde yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Trabzonlularla olan sohbetlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’un her noktasında işbaşında olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, “Tamamladığımız onlarca eserin yanı sıra bir yandan dev projelerimizi sürdürüyoruz, bir yandan Trabzon’umuzun 18 ilçesinde de, mahalle yollarımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz, il sathında altyapı çalışmalarında adeta devrim yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar neden yapılıyor? Trabzon’umuzu dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek için yapılıyor, Trabzon halkının huzur ve refah içinde yaşaması için yapılıyor” dedi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TRABZON’A ÖZEL ÖNEM VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’a özel önem verdiğini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Tüm bu çalışmalarımızın baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Trabzon’da dev kentsel dönüşümler yapıldı ve bunlara devam ediliyorsa, Kanuni Bulvarı gibi Trabzon şehir merkezini iki kat büyütecek olan dev maliyetli bir yol şehrimize kazandırılıyorsa, Trabzonspor’umuza Türkiye’nin en modern stadyumu kazandırıldıysa, bunun gibi onlarca dev yatırımı bu şehir alıyorsa, tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon’umuza verdiği özel önemin ürünüdür” diye konuştu.