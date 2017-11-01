Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Trabzon’u dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar ilçesi valilik alanında vatandaşlarla sohbet etti.

01 Kasım 2017 Çarşamba 18:05
'Trabzon’u dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz'

Alanda bulunan işyerlerini ziyaret ederek hemşehrileri ile görüşen Gümrükçüoğlu, şehirde yapılan yatırımların büyüklüğüne dikkat çekti. Trabzonlularla olan sohbetlerinde Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon’un her noktasında işbaşında olduklarını belirten Gümrükçüoğlu, “Tamamladığımız onlarca eserin yanı sıra bir yandan dev projelerimizi sürdürüyoruz, bir yandan Trabzon’umuzun 18 ilçesinde de, mahalle yollarımızdaki çalışmalarımıza devam ediyoruz, il sathında altyapı çalışmalarında adeta devrim yapıyoruz. Tüm bu çalışmalar neden yapılıyor? Trabzon’umuzu dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek için yapılıyor, Trabzon halkının huzur ve refah içinde yaşaması için yapılıyor” dedi.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ TRABZON’A ÖZEL ÖNEM VERİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’a özel önem verdiğini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Tüm bu çalışmalarımızın baş mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Trabzon’da dev kentsel dönüşümler yapıldı ve bunlara devam ediliyorsa, Kanuni Bulvarı gibi Trabzon şehir merkezini iki kat büyütecek olan dev maliyetli bir yol şehrimize kazandırılıyorsa, Trabzonspor’umuza Türkiye’nin en modern stadyumu kazandırıldıysa, bunun gibi onlarca dev yatırımı bu şehir alıyorsa, tüm bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın Trabzon’umuza verdiği özel önemin ürünüdür” diye konuştu. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 18:05
  1. Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle 'açıklanamıyor'
    1. Erdoğan ve Aliyev'in yaptığı hamle..
    2. Başbuğ'dan çarpıcı tespit: Bu durumdan..
    3. Rusya'dan Suriyeli muhaliflere tehdit
    4. Keşmir-Pakistan arası seyahate 4 ay..
    5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, içme..
    6. 'Trabzon’u dünyanın sayılı..
    7. İyi Parti'nin il başkanları belli oldu
    8. “Okulun bahçesi kanlar içindeydi”
    9. ''Büyükelçi tayin etmek, diktatörü..
    10. Silahlı eğitim görüntülerini..
    11. Bilgiç’den Eğirdirlilere hastane müjdesi
    12. Berlin'de İsrail yönetimine protesto
    13. 1 yıldır kazı yapılıyordu, o evin..
    14. Hepsi birbirinden ilginç mutfak aletleri
    15. Papa'dan itiraf: Uyuyakalıyorum
    16. Otobüs şoförü, yolcuyu zorla araçtan..
    17. Musul valisi görevden alındı
    18. Elektrik santralinde kaza: 8 ölü, 100..
    19. İsveç'te şüpheli paket alarmı
    20. Diriliş Ertuğrul 93.bölüm fragmanı!..
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    Barzani'ye son darbe HDP'den geldi
    İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
    İyi Parti'nin kurulmasından sonra ilk anket açıklandı
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Türkiye'ye skandal tepki: İşgal ettiler
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    Edip Uğur'u bu görüntüler mi yaktı? "Fetullah Hocaefendi'ye..."
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar
    'Türel'in istifası istendi' söylentisinin ardından flaş karar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.11.2017
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Erdoğan'ın keşfettiği yetenek ilk kez konuştu
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi
    Kanal A'dan kötü haber: Kapatıldı! Açıklama geldi