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Trabzonspor'un yıldızını Beşiktaş kaptı

Bordo-Mavililer’in Edin Visca ve Yusuf Erdoğan takası konusunda Başakşehir’le anlaşamaması sonrasında genç futbolcunun rotası Kartal’a döndü. Siyah-Beyazlılar’ın, 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Trabzonspor’la el sıkıştığı, transferin imzaya kaldığı bildirildi.

18 Temmuz 2017 Salı 12:44
Trabzonspor'un yıldızını Beşiktaş kaptı

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda yeni sezon öncesinde alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını yürüten Siyah-Beyazlılar, Trabzonsporlu Yusuf Erdoğan’ı gündemine almıştı. 

24 yaşındaki kanat oyuncusu için Bordo-Mavililer’le temasa geçen yönetim, Kuzey ekibinin bu oyuncuyu Başakşehirli Edin Visca’nın transferinde kullanmayı planladığının ortaya çıkması sonrasında büyük şok yaşamıştı. Ancak dün taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrasında Yusuf Erdoğan’ın ibresi tekrar Kartal’a döndü.

Taraflar söz kesti

Siyah-Beyazlılar’ın tecrübeli futbolcu için Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta’yla görüştüğü ve tarafların bu transfer konusunda söz kestiği belirtildi. Bu konuda resmi imzaların yakın zaman içerisinde atılması bekleniyor. 

Güneş’in de onayı tamam

Teknik direktör Şenol Güneş’in de alınması konusunda olumlu rapor verdiği Yusuf Erdoğan, geçen sezon Bordo-Mavililer’de çıktığı 40 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. 

Kaynak:Fanatik

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:44
  1. Yusuf Erdoğan
  2. Beşiktaş
  3. trabzonspor
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