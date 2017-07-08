Zeki Yavru, Gençlerbirliği'nde!
Gençlerbirliği, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’dan ayrıldığını açıklayan Zeki Yavru ile anlaşma sağladı.08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
Trabzonspor ile bu sezon karşılıklı olarak yollarını ayıran futbolcu Zeki Yavru, Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı.
Yakın zamanda resmiyete kavuşması beklenen anlaşmanın detayları henüz belli olmadı.
ZEKİ YAVRU'NUN SON 2 SEZON İSTASİTİĞİ:
2015-16 sezonunda Kayserispor forması giyen deneyimli oyuncu, 30 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında boy gösterdi ve fileleri de 4 kere havalandırmıştı. Bu sezon ise Trabzonspor ile 23 maça çıkan Yavru'nun 1 asisti bulunuyor.