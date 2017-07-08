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Zeki Yavru, Gençlerbirliği'nde!

Gençlerbirliği, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor’dan ayrıldığını açıklayan Zeki Yavru ile anlaşma sağladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
Zeki Yavru, Gençlerbirliği'nde!

Trabzonspor ile bu sezon karşılıklı olarak yollarını ayıran futbolcu Zeki Yavru, Gençlerbirliği ile prensip anlaşmasına vardı.

Yakın zamanda resmiyete kavuşması beklenen anlaşmanın detayları henüz belli olmadı.

ZEKİ YAVRU'NUN SON 2 SEZON İSTASİTİĞİ:

2015-16 sezonunda Kayserispor forması giyen deneyimli oyuncu, 30 Süper Lig ve 5 Türkiye Kupası karşılaşmasında boy gösterdi ve fileleri de 4 kere havalandırmıştı. Bu sezon ise Trabzonspor ile 23 maça çıkan Yavru'nun 1 asisti bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:56
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  2. Trabzonspor
  3. Türkiye
  4. Kayseri
  5. Kayserispor
  6. Gençlerbirliği
  7. Zeki Yavru
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