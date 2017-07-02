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Trabzonspor'un yıldızı sözleşmesini feshetti iddiası!

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi'nin bordo mavili takımdaki sözleşmesini feshettiği iddia edildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 02:07
Trabzonspor'un yıldızı sözleşmesini feshetti iddiası!

Nijerya basınında yer alan habere göre; konuyla ilgili Daily Sports'a konuşan Onazi, sözleşmesini fesih etmesine gerekçe olarak Trabzonspor'un mali yükümlülükleri yerine getirmemesini gösterdi.

Onazi, Trabzonspor'un maaşları ödememeyi bir alışkanlık haline getirdiğini ve 3 aydır maaşını alamadığını ifade etti. Konuyla ilgili FIFA'ya gitmeye hazırlanan Nijeryalı oyuncunun, borçlarını ödemesi için bordo mavili yönetime ültimatom verdiği kaydedildi.

Onazi'nin, Temmuz'un ilk haftasının sonuna kadar yönetime süre verdiği, maaşlarının ödenmesi halinde FIFA'ya gitmeyeceği vurgulandı.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 02:07
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