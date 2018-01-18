Trabzonspor'un yeni yıldızı İstanbul'a geldi

İstanbul'da yapacağı görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından Çekyalı futbolcunun Trabzon'a gitmesi bekleniyor.

1.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER BİTTİ

Trabzonspor ile Midtjylland'ın bu transfer için 1.5 milyon Euro'ya el sıkıştığı ve 27 yaşındaki Çek sol bekin kısa süre içinde resmi imzayı atacağı belirtildi.

12 kez Milli olan 27 yaşındaki Çek sol bek, bu sezon Danimarka ekibinde toplam 21 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.