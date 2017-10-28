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Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Trabzonspor'un bugün gerçekleştirilen Olağan Divan Kurulu'nda Denetleme Kurulu, net borcu 777 milyon 616 bin 540 lira olarak açıkladı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 15:26
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Ligdeki kötü sonuçlar ve istifaların ardından önemi daha da artan Divan Genel Kurulu bugün, Kadir Özcan Tesisleri'nde yapıldı. Yönetim kurulunun idari ve ekonomik olarak yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgiler verdiği toplantıya Genel Kurul üyeleri büyük ilgi gösterdi.

Genel Kurul daha sonra ise Denetleme Raporunun okunması ile devam etti. Denetleme Kurulu adına raporu okuyan İsmet Keskin, Trabzonspor’un borcunu açıkladı.

Kısa vadeli borçlar toplamı: 474 milyon 429 bin TL
Uzun vadeli borçlar toplamı: 411 milyon 587 bin 316 TL
Bürüt borç: 886 milyon 016 bin 795 TL
Net borç: 777 milyon 616 bin 540 TL

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 15:26
  1. Kadir Özcan Tesisleri
  2. İsmet Keskin
  3. Trabzonspor
  4. Genel Kurul
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