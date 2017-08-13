Trabzonspor'un konuğu Konyaspor!

Süper Lig'de 2017-2018'in ilk haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk ediyor.

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.



Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yokluğunda da Theo Bongonda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: beIN Sports 2

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Esteban, Mas, Uğur, Durica, Pereira, Kucka, Okay, Yusuf, Olcay, Bongonda, Burak

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Traore, Fofana, Ezekiel

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay