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Trabzonspor'un konuğu Konyaspor!

Süper Lig'de 2017-2018'in ilk haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:50
Trabzonspor'un konuğu Konyaspor!

Süper Lig'de 2017-2018'in ilk haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk ediyor.

Bordo-mavililerde cezası bulunan Onur Recep Kıvrak ile menisküs ameliyatı edilen Fabian Castillo, Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Onur'un yerine kalede Esteban Alvarado, Castillo'nun yokluğunda da Theo Bongonda'nın ilk 11'de yer alması bekleniyor.

TRABZONSPOR - KONYASPOR

STAT: Medical Park Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN Sports 2

MUHTEMEL 11'LER

TRABZONSPOR: Esteban, Mas, Uğur, Durica, Pereira, Kucka, Okay, Yusuf, Olcay, Bongonda, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Moke, Ferhat, Mehdi, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Traore, Fofana, Ezekiel
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:50
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