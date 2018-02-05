Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta karşılaşmasında Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, evinde Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, bu hafta kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.Ligde geride bıraktığımız 19 haftada 31 puan toplayan Trabzonspor ve Göztepe, bu akşam Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği maçta Göçek'in yardımcılığını Alpaslan Dedeş ve Ali Saygın Ögel yapacak. Saat 20:00'de başlayacak oaln karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1'den izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada Göztepe evinde 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Göztepe 2, Trabzonspor 6 kere kazandı. 2 maç ise berabere sonlandı.

Süper Lig'de 19 kere karşılaşan iki ekip, ligde de 31 puana sahip. Göztepe ve Trabzonspor arasında oynanan 19 maçta Göztepe 3 kere kazanabildi.

Trabzonspor, ligde son 10 maçta da mağlubiyet almadı. Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Göztepe, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Göztepe, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü. Trabzonspor, evinde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet almadı.

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, ligde attığı 17 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Göztepe'de ise en golcü oyuncu konumunda ligde attığı 4 golle Tayfur Bingöl bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur- Kamil- Hubocan- Durica- Novak- Okay- Onazi- Sosa- Abdülkadir- Olcay- Rodallega

Göztepe: Beto- Traore- Schwechlen - Tanju- Kosanovic- Halil- Castro- Poko- Selçuk- Gouffran- Ömer