THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, Göztepe'yi ağırlıyor...

05 Şubat 2018 Pazartesi 13:37
Trabzonspor'un konuğu Göztepe! İşte muhtemel 11'ler...

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 20. hafta karşılaşmasında Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, evinde Tamer Tuna yönetimindeki Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor, bu hafta kazanarak 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.Ligde geride bıraktığımız 19 haftada 31 puan toplayan Trabzonspor ve Göztepe, bu akşam Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Hüseyin Göçek'in yöneteceği maçta Göçek'in yardımcılığını Alpaslan Dedeş ve Ali Saygın Ögel yapacak. Saat 20:00'de başlayacak oaln karşılaşma canlı olarak beIN SPORTS 1'den izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan karşılaşmada Göztepe evinde 3-2 kazanmıştı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Göztepe 2, Trabzonspor 6 kere kazandı. 2 maç ise berabere sonlandı.

Süper Lig'de 19 kere karşılaşan iki ekip, ligde de 31 puana sahip. Göztepe ve Trabzonspor arasında oynanan 19 maçta Göztepe 3 kere kazanabildi.

Trabzonspor, ligde son 10 maçta da mağlubiyet almadı. Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

Göztepe, oynadığı son 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.Trabzonspor, oynadığı son 5 maçta 7 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.

Göztepe, oynadığı son 5 maçta 5 gol attı, kalesinde 7 gol gördü. Trabzonspor, evinde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet almadı.

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz, ligde attığı 17 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Göztepe'de ise en golcü oyuncu konumunda ligde attığı 4 golle Tayfur Bingöl bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onur- Kamil- Hubocan- Durica- Novak- Okay- Onazi- Sosa- Abdülkadir- Olcay- Rodallega

Göztepe: Beto- Traore- Schwechlen - Tanju- Kosanovic- Halil- Castro- Poko- Selçuk- Gouffran- Ömer

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 13:37
  1. Trabzonspor
  2. Göztepe
  3. Süper Lig
  4. süper ligin 20.haftası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Safran çiçeği neden pahalıdır?
    1. Safran çiçeği neden pahalıdır?
    2. İran'da saraya saldırı girişimi
    3. Nar’ın, Kur’an-ı Kerim de geçtiğini..
    4. Konyalı şehidi son yolculuğuna on..
    5. Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş!
    6. Erdoğan’dan Papa’ya anlamlı hediye
    7. Hakkari'de köylülerden 'drone'lu..
    8. Ayakkabı alırken nelere dikkat edilmeli?
    9. İstanbul, hangi takımı tutuyor?
    10. Love mi, Eto’o mu?
    11. Düşen uçaktan kurtulan pilot bakın ne..
    12. Dudak uçuklatan transferleri merak mı..
    13. Demir eriyor
    14. Torunu açıkladı: "Erdoğan, Abdülhamid..
    15. Mehmet Demirkol'dan Terim'e çok sert..
    16. Kartal’da paşa Talisca
    17. Otobüs çocuk parkına uçtu
    18. Almanya'da cami saldırıları sürüyor
    19. Real Madrid’in yolu Sivas’tan geçiyor
    20. Ara transferde rekor Mavi Ateş’in
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Bakan Albayrak’tan müjde üstüne müjde…Artık zorunlu değil!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!
    Teslim olan teröristin fotoğrafında dikkat çeken ayrıntı!