Trabzonspor'un konuğu Göztepe!

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vererek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın yerine Hugo Rodallega'ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlığı bulunan Hakan Çinemre bu akşamki maçta forma giyemeyecek, Ömer Şişmanoğlu'nun durumu ise daha sonra belli olacak.

İzmir temsilcisinde Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE

STAT: Medical Park

HAKEM: Hüseyin Göçek

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Jan Durica, Novak, Okay, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Tayfur, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna