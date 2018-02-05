THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Trabzonspor'un konuğu Göztepe!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Göztepe'yi konuk edecek.

05 Şubat 2018 Pazartesi 15:15
Trabzonspor'un konuğu Göztepe!

Medical Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin son 3 haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile 1-1, Atiker Konyaspor ile 2-2, sahasında da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, Göztepe karşısında galibiyet hasretine son vererek zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Karadeniz ekibinde Portekizli oyuncu Joao Pereira kart cezası, Burak Yılmaz da sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Pereira'nın yerine sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'ye, forvet hattında da Burak Yılmaz'ın yerine Hugo Rodallega'ya görev vermesi bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Filip Novak ise sol bekte forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı ekipte ise sakatlığı bulunan Hakan Çinemre bu akşamki maçta forma giyemeyecek, Ömer Şişmanoğlu'nun durumu ise daha sonra belli olacak.

İzmir temsilcisinde Andre Castro, Beto, Halil Akbunar ve Selçuk Şahin sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE

STAT: Medical Park
HAKEM: Hüseyin Göçek
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Onur, Kamil Ahmet, Hubocan, Jan Durica, Novak, Okay, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Olcay, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GÖZTEPE: Beto, Tanju, Kadu, Kosanovic, Traore, Tayfur, Poko, Selçuk, Castro, Halil, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Tamer Tuna

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 15:15
  1. Trabzonspor Haberleri
  2. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu
    1. Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar..
    2. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1..
    3. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
    4. MHP bir belediye başkanının istifasını..
    5. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
    6. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    7. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
    8. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
    9. Kontrolden çıkan araç park..
    10. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
    11. TSK: Bir tankımız vuruldu
    12. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
    13. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
    14. AK Partili belediye başkanı Meydan..
    15. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
    16. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
    17. DEAŞ o bölgeye saldırdı
    18. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
    19. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
    20. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'