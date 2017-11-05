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Ümit Özat:Trabzonspor’un kadrosu bende olsa şampiyonluğa oynarım

Ümit Özat gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2017 Pazar 13:52
Ümit Özat:Trabzonspor’un kadrosu bende olsa şampiyonluğa oynarım

Ümit Özat’tan sert eleştiri: Futbolcular şallarla, kulakta küpelerle caddede geziyorlar…

Fenerbahçe’nin eski kaptanlarından, teknik direktör Ümit Özat, 1-1 biten Osmanlıspor maçı sonrası Sarı- Lacivertli oyuncuları hedef alıp Trabzonspor yorumu yaptı.

TV24’e konuşan Özat şunları söyledi:

“Şimdi şallar, uzun gömlekler, yırtık pantalonlar, kulakta küpeler caddede geziyorlar. Sanki 3 senedir Şampiyonlar Ligi şampiyonu” “Fenerbahçe’de bizim zamanımızda kötü bir sonuç aldığımızda 1 hafta dışarı çıkamazdık. Evden idmana, idmandan eve.” “Aykut Kocaman’ın istifa etmesi doğru olur mu? Dere geçerken at değiştirmek ne kadar doğru?”

TRABZONSPOR'UN KADROSU BENDE OLSA

Giuliano, Brezilya Milli Takımı’na gidiyormuş. Gitsin abi, ne yani. Ozan Tufan… 7 milyon Euro verilecek oyuncu değil.”  “Trabzonspor’un şu kadrosu bende olsa şampiyonluğa oynarım.”

 
Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 13:52
  1. Ümit Özat
  2. Trabzonspor
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