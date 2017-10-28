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Trabzonspor'un iki genç yıldızının bonservis bedeli tam 177 milyon TL

Trabzonspor Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür'ün bonservis bedelini belirledi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 01:54
Trabzonspor'un iki genç yıldızının bonservis bedeli tam 177 milyon TL

Sezon başından beri teklifler gelen Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ü satacak. İki oyuncudan gelen parayla kulübün borcunun büyük kısmını kapatacak Başkan’ın iki yıldız için belirlediği rakam ise 40 milyon Euro. 25 milyon Euro Yusuf, 15 milyon Euro ise Abdülkadir için belirlemiş durumda.

Şu an için Yusuf’a gelen en yüksek teklif 7 milyon euro, Abdülkadir içinse 4 milyon euro. Yusuf ve Abdülkadir ile bu konuyu masaya yatıran Usta, Mbappe örneğini vererek, “o çocuktan hiçbir eksiğiniz yok. İkinizden de çok şey bekliyorum. Yurt dışında oynamak istediğinizi de biliyorum. Gösterin performansınızı gidin. Hep beraber kazanalım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 01:54
  1. Yusuf Yazıcı
  2. abdulkadir ömür
  3. Trabzonspor
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