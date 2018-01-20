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Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a geliyor

Galatasaray sürpriz bir ismi transfer gündemine aldı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 12:16
Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a geliyor

Ara transfer döneminde takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

beIN Sports Fransa muhabiri Julien Chaput'nün paylaştığı bilgiye göre Sarı Kırmızılılar, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Stephane Mbia ile ilgileniyor.

Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune ile 2018 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kamerunlu ön liberonun talipleri arasında Cimbom'un yanı sıra iki önemli İtalyan kulübünün de olduğu öğrenildi.

Trabzonspor'da yarım sezon oynayan Mbia, bedelsiz olarak transfer olduğu Karadeniz ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'in yolunu tutmuştu.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 12:16
  1. Stephane Mbia
  2. Galatasaray
  3. Trabzonspor
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