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Trabzonspor'un en istikrarlısı Jaoa Pereira

Süper Lig'de 2017-2018 sezonun ilk yarısını 29 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'da en istikrarlı oyuncu Portekizli futbolcu Pereira oldu.

28 Aralık 2017 Perşembe 11:40
Trabzonspor'un en istikrarlısı Jaoa Pereira

Trabzonspor'a geçen sezon devre arasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımından transfer edilen sağ bek oyuncusu, sezonun ilk yarısında en çok tercih edilen futbolcuların başında geldi. Pereira, 24 futbolcunun görev yaptığı ilk yarıda 17 maçın tamamında 90'ar dakika olmak üzere bin 530 dakika sahada kalmayı başardı.

Bordo-mavililerde, Pereira'yı 17 maçta bin 336 dakika görev alan Yusuf Yazıcı, 15 maçta bin 315 dakika forma giyen Okay Yokuşlu, 14 maçta bin 260 dakika sahada kalan Onur Recep Kıvrak takip etti.

Karadeniz ekibinde, genç kaleci Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Hasan Batuhan Artarslan ile Eskişehirspor'dan sezon başında ayrılarak Trabzonspor'a gelen Kamil Ahmet Çörekçi, ligde görev alamadı.

EN GOLCÜ BURAK

Süper Lig'de sezonunun ilk yarısında Trabzonspor'un en skorer ismi Burak Yılmaz oldu.

Sezon başında Çin'in Beijing Guoan kulübünden tekrar bordo-mavili ekibe dönen Burak Yılmaz, forma giydiği 14 maçta 14 kez ağları havalandırarak, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ve Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede yer aldı.

Karadeniz ekibinde Hugo Rodallega 4, Dame N'Doye, Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı 3, Juraj Kucka 2, Okay Yokuşlu, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Matus Bero ise birer golle skora katkı sağladılar.

HIRÇINLAR OLCAY VE YUSUF

Trabzonspor'da sezonun ilk yarısında Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı, en "hırçın" oyuncular olarak öne çıktı. İki futbolcu da ligin ilk yarısında birer kırmızı ve üçer sarı kart gördü.

Karadeniz temsilcisinde, Jose Sosa'ya da birer kırmızı ve sarı kart kart gösterildi.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu 5, Uğur Demirok, Emmanuel Mas, Juraj Kucka ise 4 sarı kartla en fazla kart gören oyuncular arasında yer aldı.

Karadeniz ekibinde futbolcular, ligin ilk yarısında toplam 49 sarı, 3 kırmızı kart gördü.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 11:40
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