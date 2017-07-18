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Trabzonspor'un efsane oyuncusu Ali Kemal: Birlik ve beraberlik başarıyı getirir

Trabzonspor'un efsane oyuncusu Ali Kemal Denizci, "Bir takım şampiyon olmak istiyorsa takım içinde birlik ve beraberlik kesinlikle sağlanmalı." dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 19:29
Trabzonspor'un efsane oyuncusu Ali Kemal: Birlik ve beraberlik başarıyı getirir

Kariyerinde Trabzonspor'un dışında Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen efsane oyuncusu Ali Kemal Denizci, futbolda başarının birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti.

Trabzonspor'da 1970-1979 tarihlerinde önemli başarılara imza atan Denizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de futbolda başarılı olmanın güç birliği gerektirdiğini söyledi.

Denizci, futbolun bir takım oyunu olduğunu vurgulayarak, "Bir takım şampiyon olmak istiyorsa takım içinde birlik ve beraberlik kesinlikle sağlanmalı. Bizim şampiyonluklar yaşamamızın tek nedeni birlik ve beraberliğimizdi. Nasıl kadron olursa olsun Anadolu ruhuna sahipsen önünde kimse duramaz. İnsanlara hala daha anlatamıyorum. Aslında Türkiye'de şampiyonluk kolay yeter ki takım olmayı bilsinler. Çok yetenekli olmaya gerek yok. Birbirine güvenen oyuncular bir araya gelip takım ruhuna sahip olmayı başarabilseler yeter." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un kendi içinden yetişen futbolculara biraz daha destek çıkması gerektiğini ifade eden Denizci, yabancı oyunculara karşı olmadığını, kaliteli oyuncuların takımda yer alması gerektiğini kaydetti.

"Trabzonspor'a karşı oynarken elim ayağım titriyordu"

Denizci, diğer takımlarda oynadığı zamanlar Trabzonspor'a karşı mücadele ettiğinde çok farklı duygular hissettiğini aktararak, "Bazı insanlar Ali Kemal kasıtlı oynamıyor diye düşünüyordu ama kesinlikle öyle değil. Trabzonspor'a karşı oynarken psikolojik olarak elim ayağım titriyordu. Ne yaparsam yapayım durduramıyordum. Hatta tüm hocalara, 'Beni Trabzonspor maçlarında sahaya sürmeyin' diye rica etmişimdir ama oynattılar. Bana inançları vardı. Zaten Trabzonspor'a hiç gol atmadım." diye konuştu,

En büyük sevincini bordo-mavili takımla kazandıkları ilk şampiyonlukta yaşadığını anlatan Denizci, Ahmet Suat Özyazıcı'nın da o yokluk dönemindeki futbol zekasına hayran olduğunu sözlerine ekledi.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 19:29
  1. Ali Kemal Denizci
  2. Trabzonspor
  3. Fenerbahçe
  4. Beşiktaş
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