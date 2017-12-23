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Trabzonspor’un borcu açıklandı

Mahmut Ören, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu 776 milyon 85 bin 782 lira olarak açıkladı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:27
Trabzonspor’un borcu açıklandı

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, yarın yapılacak Olağan Genel Kurul öncesi kulübün net borcunu 776 milyon 85 bin 782 lira olarak açıkladı.

Mahmut Ören, yaptığı yazılı açıklamada, tüzüğün 12'nci maddesi gereğince 1 Ocak ile 30 Eylül tarihleri arasında başvuran 584 kişinin üyeliğinin kabul edildiğini belirtti. Dava dosyalarının toplamda 150 olduğunu ifade eden Ören, vadeli borçların 418 milyon 815 bin 980 lira, uzun vadeli borçların 529 milyon 605 bin 35 lira, toplam borçların ise 948 milyon 421 bin 15 lira olduğunu vurguladı.

Ören, kulübün kısa vadeli alacaklarının 172 milyon 335 bin 233 liraya, net borcunun ise 776 milyon 85 bin 782 lira olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 10:27
  1. Trabzonspor
  2. Mahmut Ören
  • OrhanOrhan9 sa önce
    Cekin sefasını ödetin millete parayı devlet yine kapatır borclarını
  • KürtgenciKürtgenci13 sa önce
    Yuhhh....
  • ÖmerÖmer13 sa önce
    La uşaklar batayruk desene
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