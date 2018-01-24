Trabzonspor,o transferi bedavaya bitirdi

Rıza Çalımbay ile yönetim arasındaki ipler iyice gerilmeye başladı... devre biter bitmez hazırladığı raporda Çalımbay, ''Mas satılmasın. Gol atabilen bir sol kanat oyuncusu alalım. Stoper transfer edelim'' dedi.

Yönetim Mas’ı elinde tutamayınca Çalımbay, ''eski takımımdan Sakıb ve Maicon’u alalım'' dedi. Antalyaspor iki oyuncuyu da vermedi.

Bunun üzerine Çalımbay, kanat için Srnic’i istedi. Yönetim ise Lens, Remy ve son olarak da Aminu’nun peşine düştü. Novak transferi ise tamamen piyangodan çıktı.

Trabzonspor, gelecek senenin kadrosunu kurmaya başladı

Trabzonspor'un Filip Novak'ı gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Durica ve Hubocan'ın yerine aldığı ve Sakıb Aytaç ile de sezon sonu için söz kestiği ortaya çıktı.

Danimarka lideri Mydtjylland’da bu sezon sadece 2 maçta sol bek oynayan ve geri kalan 14 haftada stoper oynayan Filip Novak’ın transferinin nedeni ortaya çıktı. Çalımbay, Çek oyuncuyu sezon sonunda futbolu bırakacak Durica ve bonservisini alınmasını istemediği Hubocan’ın yerine sol stoper olarak aldırdı. Antalyaspor yönetiminin sözleşme yenileme teklifini reddeden Sakıb’la gelecek sezon için prensip anlaşılması da Novak’ın gelişini sağladı.

Çalımbay'dan Usta'ya: Maddi sıkıntı varsa açıkla başkan

Rıza Çalımbay sürekli Muharrem Usta ile görüşme yapıyor... Başkan her seferinde ''elimizden geleni yapıyoruz'' diyor. İçeride ise uzun süredir ödenmeyen paralar sıkıntı yaratıyor. Özellikle yerli oyuncuların maaşlarında büyük gecikmeler yaşanıyor. Futbolcular hesabını, her seferinde ''transfer istiyorum'' diyen Çalımbay’a soruyor. Çalımbay ise Başkan’a, ''maddi sıkıntı varsa bir açıklama yap. Hepimiz bilelim'' diye pas attı.

Çalımbay, Burak'ı korumak için elinden geleni yaptı

Konyaspor maçında attığı 2 gole rağmen kaçırdığı pozisyon için özür dileyen Burak Yılmaz’ın oynamak için tüm şartları zorladığı ortaya çıktı... normal şartlarda bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçında bile oynaması beklenmeyen Burak’la Rıza Çalımbay, Konyaspor maçından önce bir konuşma yaptı. Çalımbay'ın Burak Yılmaz'a, ''zorlanacaksın. Sakat sakat oynama'' dedi. Devre arasında da, ''iyi değilsen çık. Gerilmen ciddi seviyede. İstediğim en son şey seni uzun süre kaybetmek'' sözlerini kullandı.