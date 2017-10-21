Trabzonsporluları sinirlendiren karar

Süper Lig 9. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının 54. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.

10 kişi başladığı ikinci yarıda gol için saldıran Trabzonspor, 54. dakikada Burak Yılmaz ile hızlı atağa çıkmak isterken yan hakemin ofsayt bayrağına takıldı.

Burak Yılmaz'ın ofsaytta olduğu kararını veren yan hakem, Burak'ın orta saha çizgisini geçmediğini ise farketmedi. Skandal bir karara imza atan yan hakem, Trabzonspor'un mutlak gol pozisyonunu önledi.





Futbol kurallarına göre, kendi yarı sahasında bulunan futbolcu ofsayt olarak sayılmıyor.