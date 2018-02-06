Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Zirve yarışında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Trabzonspor, ayrıca üst üste 4’üncü maçını da beraberlikle tamamlamış oldu.

Mücadelenin ardından Trabzonsporlu taraftarlar yönetimi istifaya davet etti. Bordo-mavili taraftarlar tribünlerde ‘Yönetim istifa’ tezahüratları yaptı.