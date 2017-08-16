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Trabzonsporlu taraftarlar Kadıköy'e gidemeyecek

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Trabzonsporlu taraftarlar alınmayacak.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:37
Trabzonsporlu taraftarlar Kadıköy'e gidemeyecek

Süper Lig'in 2. haftasında 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi bordo-mavili taraftarların tribüne alınmaması kararı çıktı.

Müsabaka öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı İstanbul Valiliği'nde yetkililer tarafından gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda her iki kulübün de mutabakatıyla Trabzonspor taraftarlarının maça alınmaması kararı çıktığı belirtildi.

Öte yandan karşılaşmada 1380 polisin yanı sıra 950 özel güvenliğin görev yapacağı ifade edildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:37
  1. trabzonspor fenerbahçe
  2. ts fb
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