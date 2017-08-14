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Trabzonsporlu Jan Durica’nın paylaşımı tepki çekti

Trabzonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçta yeşil-beyazlı formayı giyen Traore’nin ayağını kıran Durica’nın maç sonrası gülüp dişlerini göstererek paylaştığı fotoğraf tepki çekti.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:24
Trabzonsporlu Jan Durica’nın paylaşımı tepki çekti

Süper Lig’in 1. haftasında dün Trabzon’da oynanan maçta, Trabzonspor geriye düştüğü rakibi Atiker Konyaspor’u Burak Yılmaz’ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

AYAĞINDA KIRIK VAR

Yeşil-beyazlıların başarılı oyuncularından Abdou Razack Traore ikinci yarının ilk dakikalarında defans oyuncusu Durica’nın sert müdahalesiyle yerde kaldı. Durica’nın sakatladığı Traore’nin ayağında parçalı kırık tespit edildi. Oyuncunun ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

Maçın ardından rakibinin ayağını kıran Durica’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki çekti. Dişlerini göstererek gülen Durica’nın takım arkadaşları Juraj Kucka ve Matus Bero ile çekildiği fotoğrafı paylaşmasına adeta tepki yağdı.

''DURİCA'YI 3 MAÇ KADRO DIŞI BIRAKIN''

Öte yandan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, sosyal medya paylaşımında, “Maç kazanılır veya kaybedilir ama hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. Üzüntünüzü paylaşıyorum. Geçmiş olsun Traore” diyen Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta’ya, Durica’yı en az 3 maç kadro dışı bırakmasını önerdi. Çakıcı, “Sayın başkan üzüntümüzü paylaşmakta samimiyseniz Durica’yı en az 3 maç kadro dışı bırakırsınız. Sözde marka değeri için Türk futbolu sizden duruş bekliyor” diyerek karşılık verdi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 11:24
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