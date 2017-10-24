Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı saldırı
Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Jefferson'un aracı Rio'da silahlı kişiler tarafından gasp edildi.24 Ekim 2017 Salı 12:17
Bir dönem Trabzonspor ve Konyaspor forması giyen Jefferson'un aracı Rio'da silahlı kişiler tarafından gasp edildi.
Brezilya takımlarından Botafogo forması giyen 34 yaşındaki file bekçisi Jefferson, Rio'da büyük bir şok yaşadı.
Rio sokaklarında sık sık meydana gelen gasp olaylarından biri bu kez ülkemizde Konyaspor ve Trabzonspor formaları da giymiş olan Jefferson'un başına geldi. Tecrübeli kalecinin kullandığı aracın önünü kesen silahlı kişiler, Jefferson'u indirerek aracı gasp ettiler.
Bir dönem Trabzonspor ve Konyaspor'da forma giyen Brezilya Milli Takımı'nın da kaleciliğini yapan Jefferson silahlı saldırıya uğradı. pic.twitter.com/EfMZqBNjGX— Yasin Yıldırım (@stoperdim) 24 Ekim 2017