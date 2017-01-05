Trabzonspor'dan Yasin Öztekin bombası!

Bordo-Mavililer, G.Saray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'dan Yasin Öztekin bombası!
Eklenme: 05 Ocak 2017, 08:37
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Savunmanın soluna Mas’ı, sağına Pereira’yı alan, stoper konusunda da Serdar Taşçı’yı bitirme aşamasına gelen Trabzonspor, bir sürpriz ismi de gündemine aldı.

Ligin ilk yarısında skor üretme problemini en çok yaşayan takımlardan olan Bordo-Mavililer, Galatasaray’ın en golcü (7 gol 1 asist) ismi Yasin Öztekin için nabız yoklamaya başladı.

Cim Bom’da süresiz olarak kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki futbolcunun şartlarını araştıran Karadeniz temsilcisi, ezeli rakibinin kapısını önce sezon sonuna kadar kiralama formülüyle çalacak.

Fırtına, ayrıca eski oyuncusuna da Galatasaray’da kazandığı ücretin biraz üzerinde bir teklif yapıp fark yaratmayı planlıyor.

 
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