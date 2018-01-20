Trabzonspor'dan yaka paça gönderilen Majeed Waris Porto'ya imza attı

Bir dönem ülkemizde Trabzonspor forması giyen Ganalı forvet Abdul Majeed Waris, Portekiz'in dev takımı Porto'ya transfer oldu. Fransa 2. liginde Lorient forması giyen oyuncuyu Porto kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncuyu satın alma bedeli ise 6 M€ olarak belirlendi.

Bu sezon Fransa 2. liginde 7 maça çıkan oyuncu 1 gol atı 1 'de asist yaptı. Majeed Waris, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 4 gol atmıştı.