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Trabzonspor'dan Vagner Love bombası!

Yeni sezonda 50. yılını kutlayacak olan Trabzonspor, şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 15:10
Trabzonspor'dan Vagner Love bombası!

Golcü sıkıntısını çözmek isteyen Fırtına, transferde en çok çabayı da bu mevkii için harcıyor. Karadeniz ekibinde, devre arası transfer döneminde de gündeme gelen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, tekrar Trabzonspor’un radarına girdi.

Bordo-Mavililer, ligi yakından tanıyan ve geçen sezon attığı 23 golle gol kralı olmayı başaran golcü oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 15:10
  1. Trabzonspor
  2. Vagner Love
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