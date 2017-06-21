Trabzonspor'dan Vagner Love bombası!

Golcü sıkıntısını çözmek isteyen Fırtına, transferde en çok çabayı da bu mevkii için harcıyor. Karadeniz ekibinde, devre arası transfer döneminde de gündeme gelen 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, tekrar Trabzonspor’un radarına girdi.



Bordo-Mavililer, ligi yakından tanıyan ve geçen sezon attığı 23 golle gol kralı olmayı başaran golcü oyuncu için ısrarını sürdürüyor.