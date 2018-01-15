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Trabzonspor'dan Tosic bombası

Beşiktaş'ın yıldız oyuncularından Tosic'e 3 kulüpten teklif geldiği iddiası ortaya atıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 13:41
Trabzonspor'dan Tosic bombası

Goal Fransa'nın haberine göre Beşiktaş'ın başarılı Sırp savunmacısına Süper Lig'den Trabzonspor, Fransa'dan St.Etienne ve MLS ekiplerinden Chicago Fire talip oldu. Özellikle St.Etienne'nin geçtiğimiz günlerde Tosic için Beşiktaş'a 1.5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi. Vida'nın transferiyle birlikte ilk 11'deki yeri riske giren Tosic ilk yarının en etkili isimlerinden biri olarak dikkat geçmişti. 23 resmi maçta süre alan 32 yaşındaki oyuncu 3 gol, 1 asistlik katkı yaptı.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 13:41
  1. tosic
  2. Beşiktaş
  3. Trabzonspor
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