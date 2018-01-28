Trabzonspor'dan tarihi gönderme! Koreografide...

Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi muhteşem bir koreografi yaptı.

SENE HEP 2011

Taraftarlar, üzerinde "Emek, yürek, alın teri. Sene hep 2011" yazılı bir görsel şova imza atarak sarı-lacivertlilere şike göndermesinde bulundu.