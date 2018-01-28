Trabzonspor'dan tarihi gönderme! Koreografide...
Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor'da taraftarlar, "Emek, yürek, alın teri. Sene hep 2011" yazan bir koreografi açarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.28 Ocak 2018 Pazar 20:16
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi muhteşem bir koreografi yaptı.
SENE HEP 2011
Taraftarlar, üzerinde "Emek, yürek, alın teri. Sene hep 2011" yazılı bir görsel şova imza atarak sarı-lacivertlilere şike göndermesinde bulundu.