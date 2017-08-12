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Trabzonspor'dan şok karar!

Trabzonspor Kulübü, Giuliano Victor De Paula'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını duyurdu.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:47
Trabzonspor'dan şok karar!

Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Giuliano'nun kulübü Zenit ile aralarında sözleşme bulunduğunu dile getiren Bordo-mavililer şu açıklamayı yaptı;

"Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır

Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır.

Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:47
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