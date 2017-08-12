Trabzonspor'dan şok karar!
Trabzonspor Kulübü, Giuliano Victor De Paula'nın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını duyurdu.12 Ağustos 2017 Cumartesi 21:47
Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Giuliano'nun kulübü Zenit ile aralarında sözleşme bulunduğunu dile getiren Bordo-mavililer şu açıklamayı yaptı;
"Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır
Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır.
Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır.