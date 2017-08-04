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Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı.

04 Ağustos 2017 Cuma 02:09
Trabzonspor'dan Selçuk İnan açıklaması

Trabzonspor yönetim kurulu üyesi Gökhan Saral, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı. İşte o açıklamalar:

"50.yılımızda önemli bir etkinlik gerçekleştirdik. Trabzon’da başladı etkinlikler ardından Anıtkabir ziyareti ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e çelenk bıraktık. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için anıta ziyarette bulunduk. Kazasız belasız kutalamaları yaptık. Ardından güzel bir maç oynadık. Yeni transferlerin camia ile bütünleşme imkanı oldu. Hem ülke turizmine bir değer kattık, hem de önemli bir rakip ile oynadık. Sonuçta kazandık ve oyundan  memnun kaldık."

"Burak Yılmaz burada yıldız olmuş ve Çin’de ülkeyi temsil etmiş bir isim. Trabzonspor’da ruh kazanmış bir oyuncu. Burada bu sene 50.yılda ve bu yıl şampiyonluk için önemli katkısı olacaktır. Yapılan transferler, takımında oynayan isimler. İyi oyuncuları aldığımızı da gördük. Özellikle Ersun Yanal koşan ve parçalayan oyuncu istiyor. Burak Yılmaz transferi çok önemli güç katacaktır. Burada yabancılık çekmeyecektir. Burak Yılmaz burada efsane olmayı tercih etmiştir."

"Selçuk İnan çok değerli bir oyuncudur. Trabzonspor’da geçmiş dönemde forma terletmiştir. Şahsım olarak konuya bakışım, teknik kadro bir oyuncu isterse, bize lazım derse biz değerlendiririz. Bir temas olduğuna şahit değilim."

"Trabzonspor çok büyük bir marka bu yıl inşallah hak ettiği sonuçları alacaktır. Kulübün kenetlenmesini ve taraftarın destek vermesini istiyorum. Kombine ve forma almalarını, takıma moral veremelerini istiyorum.''

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 02:09
  1. Gökhan Saral
  2. Selçuk İnan
  3. trabzonspor
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